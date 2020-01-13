В Госдуме раскритиковали законопроект Клишаса о блокировке электронной почты

Представители комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству негативно отозвались о подготовленной группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом инициативе о блокировке имейла за распространение запрещенной информации, передает "Коммерсант".

Парламентарии полагают, что предлагаемые членами Совфеда коррективы "будут иметь значительно более широкие последствия", чем просто введение дополнительных требований для организаторов сервисов электронной почты. Под действие инициативы подпадут учредители всех интернет-сервисов: мессенджеров, соцсетей, сетевых игр, сайтов, магазинов, сообществ и даже чатов.

В свою очередь авторы проекта закона полагают, что, закрывая "неугодные" имейлы, можно предотвратить тиражирование заведомо ложных угроз, например, лжетерактов. При этом ранее Клишас предлагал лишь точечную блокировку.

Профильный комитет Госдумы по информационной политике намерен рассмотреть законопроект уже в январе.