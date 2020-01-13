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12:14

Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

фото ЗакС политика Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает «Интерфакс».

Хаджимба не собирается выставлять свою кандидатуру на повторных выборах, которые пройдут 22 марта, сообщил вице-президент Аслан Барциц. Последний решил также уйти в отставку.

9 января в Сухуме начались крупные протесты, в ходе которого участники взяли штурмом администрацию президента. 10 января Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре выборов осенью 2019 года.

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