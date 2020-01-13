Первое заседание ЗакСа в 2020 году пройдет без Макарова

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пропустит пленарное заседание 15 января, сообщили ЗАКС.Ру источники в Мариинском дворце. Он отправится в Москву на церемонию оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

В проекте повестки заседания - 10 вопросов. Среди них депутатские поправки в закон о трудоустройстве инвалидов, проект закона единороссов Дениса Четырбока и Анатолия Дроздова о налоговых льготах для социальных предпринимателей и губернаторская инициатива, определяющая понятие “одиноко проживающий гражданин”.

Послание президента 2019 года также пришлось на среду, 20 февраля, и тогда заседание ЗакСа перенесли на четверг, 21 февраля, чтобы Макаров мог на нем присутствовать. На этот раз перенос был невозможен, так как дата обращения Путина к Федеральному собранию стала известна 23 декабря, через пять дней после последнего в 2019 году заседания ЗакСа.

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