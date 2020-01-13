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13 января, 13:00

Суд в Татарстане признал Путина, Медведева и Сечина "социальной группой"

фото ЗакС политика Суд в Татарстане признал Путина, Медведева и Сечина "социальной группой"

Менделеевский райсуд Татарстана признал главу государства Владимира Путина, кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова и руководителя корпорации "Роснефть" Игоря Сечина социальной группой, известил у себя в Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Судебная инстанция изучала дело о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП), возбужденное в отношении местного жителя Радислава Фёдорова. Мужчину в итоге признали виновным ввиду того, что он опубликовал "ВКонтакте" два видео "недоброжелательного" содержания, и назначили ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

"Одно из видео называлось „Димон, ты кто такой“. Согласно заключению экспертов, „анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина“", - делится выдержкой из решения суда Чиков.

Фёдоров подал апелляционную жалобу, которую Верховный суд Татарстана рассмотрит 15 января.

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