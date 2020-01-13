Русалок на доме Николаевых очистили от "черных слез" Неизвестные испортили русалку на фасаде дома Николаевых на Садовой улице, изрисовав ее лицо черной краской, сообщили активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». «Плачущий» черной краской горельеф заметили вечером 12 января. На следующий день в официальной группе Центрального района во «ВКонтакте» сообщили, что русалок очистили. Администрация района сообщила, что вандалы не попали на кадры видеонаблюдения. Поэтому представители администрации попросили очевидцев произошедшего сообщить об этом в полицию или районным властям. Фото: vk.com/mytndvor

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