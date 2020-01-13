Вишневский обратился к Беглову в связи с повышением взносов на капремонт  

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский утром 13 января направил обращение губернатору Александру Беглову с просьбой пересмотреть решение о двукратном увеличение минимального взноса на капитальный ремонт.

С 2020 года такой взнос составил 8-9 рублей за 1 квадратный метр, в то время как ранее был равен 4-5 рублей.

Как напомнил Вишневский, в пояснительной записке к проекту закона о бюджете на 2020 год прогнозировалось, что размер взноса составит 5-6 рублей, однако затем Смольный установил значительно большие цифры. Депутат полагает, что увеличение экономически необоснованно.

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