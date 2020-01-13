Суды Петербурга эвакуировали ближе к обеду

Петербургские суды уже традиционно эвакуируются в рабочие дни, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Свои места покинули сотрудники и посетители Василеостровского, Приморского, Красногвардейского и Сестрорецкого суда. На этот раз эвакуация застала присутствующих в судах ближе к обеду, а не рано утром, как обычно.

Обновлено 13:52 Эвакуированы Петродворцовый и Ленинский суды.

Волна эвакуаций накрывает Петербург и Москву с 28 ноября. Каждый будний день из-за анонимных угроз о якобы заложенных бомбах суды прерывают свою работу. Поступают угрозы и о минировании школ, торговых центров, станций метро, медицинских учреждений. Во всех случаях тревога была ложной.

Авторы угроз регулярно упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева, требуя от него перечислить им 120 биткоинов, украденные с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.