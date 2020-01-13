В Ельце закрывают станцию переливания крови: врачам предлагают работать трактористами

Власти Ельца приняли решение закрыть единственный филиал Липецкой областной станции переливания крови, под увольнение попадают более 30 врачей и медсестер, рассказал в разговоре с "МБХ медиа" пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов.

"Всем врачам и донорам предлагают ехать в Липецк, врачам и медсестрам предлагают работу машинистами, трактористами, слесарями и так далее, это вообще незаконно. Мы видели уведомление о вакантных должностях, которое дали руководителю филиала. Ему предложили работу врача с окладом 12 тысяч рублей в Липецке", - поделился Коновалов.

Общественник отметил, что власти собираются сэкономить на уволенных медработниках, сознательно не предлагая им более выгодные и более оплачиваемые вакансии.

"Поэтому нужно предложить унизительную должность: врач не согласится и куда-то уйдет, а департамент [здравоохранения] сэкономит деньги. Всего увольняют 33 человека", - уточнил Коновалов.

Филиал станции переливания крови прекратит свою работу 14 апреля.