Премьер-министр Абхазии Бганбу стал врио президента Премьер-министр Абхазии Валерий Бганбу назначен исполняющим обязанности президента республики, передает «Интерфакс». Решение было принято единогласно на внеочередном заседании абхазского парламента. Ранее парламент принял отставку президента Рауля Хаджимбы. Он решил не участвовать в выборах президента Абхазии, назначенных на 22 марта. 9 января в Сухуме начались крупные протесты, в ходе которых участники взяли штурмом администрацию президента. Участники были несогласны с итогами выборов президента во втором туре осенью 2019 года, считая их сфальсифицированными. 10 января Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы в выборах. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен