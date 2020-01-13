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14:06

Председатель комитета по молодежной политике Петербурга завела видеоблог без YouTube

фото ЗакС политика Председатель комитета по молодежной политике Петербурга завела видеоблог без YouTube

Глава петербургского комитета по молодежной политике Юлия Аблец в воскресенье, 12 января, выложила в интернет первое интервью своего проекта «Видеоблог нового чиновника».

В первом ролике она общается с муниципальным депутатом МО «Морской» и «блогером на колесах» Натальей Камолинковой. Главными темами интервью стали проблемы доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями и трудности коммуникации молодежи со своими сверстниками на инвалидных колясках.

Краткую версию ролика Аблец разместила на своей странице «ВКонтакте», а в комментариях оставила ссылку на полное видео, загруженное на «Яндекс.Диск». На YouTube блога чиновницы нет. Позже интервью на свою страницу популярного видеохостинга загрузила Камолинкова.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о петербургских политиках, создавших личные блоги на YouTube. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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