Отмена итогов выборов на участке МО "Новоизмайловское" устояла в городском суде

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение Московского районного суда об отмене итогов муниципальных выборов на избирательном участке №1393 МО «Новоизмайловское», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идёт об иске не прошедших в муниципальных совет кандидатов: самовыдвиженцев Андрея Старикова и Максима Петрова, а также выдвиженца от КПРФ Владимира Локтева. Последнего в суде представляла юрист Татьяна Дьячкова.

На заседании городского суда представитель участковой, муниципальной и территориальной избирательных комиссий Алексей Березин заявил, что районный суд не определил доказательства, которые привели к невозможности установить реальное волеизъявление избирателей. В частности, он сообщил, что УИК провело итоговое заседание. Березин со ссылкой на законодательство уточнил, что решение УИК о подведении итогов голосования принимается не поднятием рук, а молчаливым подписанием итогового протокола. На это возразила Дьячкова: по ее словам, закон обязывает провести заседание гласно, открыто и в присутствии заинтересованных лиц.

Прокурор выступила за отмену решения Московского районного суда. Коллегия судей считает иначе: нижестоящий суд принял верное решение.

Напомним, ранее Московский районный суд решил, что итоги выборов на УИК №1393 стоит отменить. Суд обязал ИКМО принять новый протокол об итогах голосования, по которому в муниципальный совет проходят Стариков, Петров и Локтев. Выбывают из него представители «Единой России» Людмила Павлова и Валерий Жилкин вместе с самовыдвиженкой Анной Поцелуевой.

София Саттарова

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