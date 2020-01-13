Подозреваемому в сбыте наркотиков экс-замглаве жилкома Гашенко продлили арест Дзержинский райсуд Петербурга продлил срок пребывания в СИЗО бывшему зампреду жилищного комитета Акиму Гашенко, подозреваемому в сбыте 100 грамм наркотика, информирует пресс-служба объединенных судебных ведомств города. Под арестом экс-чиновник пробудет до 24 февраля. На заседании адвокаты подозреваемого безрезультатно попытались оспорить избранную для их подзащитного меру пресечения. Напомним, по версии следствия, в октябре 2019 года Гашенко вместе с подельниками Андреевым и Цибковским приобрели у неустановленных лиц запрещенное вещество массой 97,8 граммов. На двух разных авто компания злоумышленников направилась во Всеволожский район Ленобласти с целью продать наркотик, однако довести предприятие до конца им не удалось, так как их поймали оперативники УФСБ Петербурга. Всех фигурантов дела арестовали; вину они не признают. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен