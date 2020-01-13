Пикетчики с цитатами рэпера Элджея протестовали против мусорного завода в Левашово

Участники движения «Молодой Петербург» провели серию одиночных пикетов против планов строительства мусороперерабатывающего предприятия в поселке Левашово. Молодые люди, принявшие участие в акции, опасаются, что предприятие будет заниматься сжиганием отходов.

Активисты в белых защитных костюмах с респираторами встали вдоль дороги и на заброшенном посту ДПС с плакатами, на которых была написана цитата из песни рэперов Элджея и Feduk: «Здесь так красиво, я перестаю дышать».

«Мы уверены, что можно решить проблему утилизации мусора путём его переработки, а не сжигания. При сжигании вырабатываются опаснейшие диоксины, которые в разы вреднее ядерных отходов. На сотню километров вокруг все будет отравлено. Мы категорически против такого варианта», - заявили представители «Молодого Петербурга».

Накануне состоялось сразу два митинга – в Петергофе и Ломоносове - против планов возвести мусорный завод на границе этих двух пригородов.

Всего, согласно проекту территориальной схемы обращения с отходами, в Петербурге должно появиться четыре мусорных завода. Помимо Левашово и Ломоносова их должны открыть в поселках Петро-Славянка и Саперный.

Напомним, в середине декабря Госдума окончательно приняла законопроект, приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке. Ранее депутаты петербургского Законодательного собрания от «Единой России» не захотели обсуждать этот вопрос на заседании ЗакСа.