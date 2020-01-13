МВД Бурятии подало в суд на сенатора Мархаева из-за его критики действий полиции на митинге

Управление МВД по Бурятии обратилось в суд с иском к сенатору Вячеславу Мархаеву из-за его выступления в Совете Федерации 25 сентября, передает «МБХ медиа».

По словам адвоката Сергея Федорова, поводом стала просьба Мархаева к главе Верховного суда проверить действия полицейских, применивших силу к активисту Дмитрию Баирову на акции в Улан-Удэ 12 сентября. Так, полиция считает недостоверными сведениями слова сенатора о том, что «противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна, конечно же, правовая оценка», и о том, что «блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму, тем не менее, больного привозят в суд». Эти слова полицейские считают порочащими деловую репутацию МВД по Бурятии как органа госвласти.

«Умаление подобным образом деловой репутации МВД» недопустимо и «превышает границы приемлемой критики работы органов внутренних дел», считают в бурятском МВД. По версии полицейских, факты, изложенные Мархаевым, не нашли подтверждения в ходе доследственной проверки, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Полицейские просят признать сведения недостоверными и обязать Мархаева опровергнуть их на заседании Совфеда. В том числе, указано в иске, сенатор должен сказать о строгом соответствии законодательству действий полиции и заявить, что травма Баирова не связана с нанесением удара обухом по голове.

Мархаев до того, как стать сенатором, был командующим ОМОНом в Бурятии. В августе он осудил действия правоохранителей на летних акциях протеста в Москве, назвав их неправомерными и профессионально безграмотными.