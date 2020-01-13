СК официально уведомил Голунова о возбуждении дела против задержавших его полицейских

Следственный комитет прислал корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его летом полицейских, сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Голунов напомнил, что, согласно разъяснениям пленума Верховного суда, этот пункт подразумевает среди последствий крупные аварии, нарушения работы транспорта, производства, причинение значительного ущерба, самоубийство или покушение на таковое потерпевшего. Журналист заметил, что к нему применили насилие и спецсредства при задержании, но тяжких последствий как таковых не было.

Письмо датировано 18 декабря – за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил о возбуждении этого дела. Канцелярия СК зарегистрировала письмо 25 декабря, а на почту отправила 26-го – спустя неделю после возбуждения дела, сообщил Голунов.

Голунова задержали летом 2019 года. При обыске из его рюкзака оперативники извлекли пакетики с порошкообразным веществом. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков, однако после общественного резонанса дело было закрыто, а следствие признало, что наркотики были подкинуты.

После этого из органов были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин и четверо задержавших Голунова полицейских. Однако уголовное дело долгое время не заводили. Голунов подавал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК при расследовании, однако суд ее отклонил. Тогда же выяснилось, что материалы проверки по делу засекречены.