18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:58

СК официально уведомил Голунова о возбуждении дела против задержавших его полицейских

фото ЗакС политика СК официально уведомил Голунова о возбуждении дела против задержавших его полицейских

Следственный комитет прислал корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его летом полицейских, сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Голунов напомнил, что, согласно разъяснениям пленума Верховного суда, этот пункт подразумевает среди последствий крупные аварии, нарушения работы транспорта, производства, причинение значительного ущерба, самоубийство или покушение на таковое потерпевшего. Журналист заметил, что к нему применили насилие и спецсредства при задержании, но тяжких последствий как таковых не было.

Письмо датировано 18 декабря – за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил о возбуждении этого дела. Канцелярия СК зарегистрировала письмо 25 декабря, а на почту отправила 26-го – спустя неделю после возбуждения дела, сообщил Голунов.

Голунова задержали летом 2019 года. При обыске из его рюкзака оперативники извлекли пакетики с порошкообразным веществом. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков, однако после общественного резонанса дело было закрыто, а следствие признало, что наркотики были подкинуты.

После этого из органов были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин и четверо задержавших Голунова полицейских. Однако уголовное дело долгое время не заводили. Голунов подавал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК при расследовании, однако суд ее отклонил. Тогда же выяснилось, что материалы проверки по делу засекречены.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:56 Муниципал: Суд начал рассмотрение дела об отмене избрания Швеца главой МО №72

17:48 Экс-министр строительства Карелии не признает вину по делу о мошенничестве

17:37 Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам: с бизнесмена требуют 500 тысяч евро издержек

17:11 В Госдуму внесли законопроект об амнистии к 75-летию со Дня победы

16:46 Петербург начнут украшать ко Дню снятия блокады 15 января

16:21 Ленобласть лидирует в рейтинге самых устойчивых регионов России

15:58 СК официально уведомил Голунова о возбуждении дела против задержавших его полицейских

15:43 МВД Бурятии подало в суд на сенатора Мархаева из-за его критики действий полиции на митинге

15:11 Пикетчики с цитатами рэпера Элджея протестовали против мусорного завода в Левашово

15:01 Петербургские суды возвращаются к работе после "обеденных" эвакуаций

14:50 Подозреваемому в сбыте наркотиков экс-замглаве жилкома Гашенко продлили арест

14:34 Беглов: Журналистов Петербурга отличают активная гражданская позиция и принципиальность

14:30 СМИ: Своих постов могут лишиться главы трех районных подразделений полиции в Петербурге

14:27 Отмена итогов выборов на участке МО "Новоизмайловское" устояла в городском суде

14:06 Председатель комитета по молодежной политике Петербурга завела видеоблог без YouTube

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru