Ленобласть лидирует в рейтинге самых устойчивых регионов России

Ленинградская область в очередной раз заняла лидирующую позицию в рейтинге наиболее устойчивых регионов России, сообщает фонд "Петербургская политика".

Исходя из статистики, за последние 10 лет в регионе стабильно отмечается рост доходов местного населения. В то же время по общероссийской динамике роста Ленобласть занимает 4-е место: так, начиная с 2009 года уровень прибыли, получаемой жителями данного субъекта РФ, вырос на 242%, достигнув отметки в 30 тысяч рублей.

Также фонд "Петербургская политика" выделил наиболее значимые события региона. Это, к примеру, ввод в эксплуатацию экологического комплекса, который будет заниматься переработкой куриного помета, в поселке Первомайское Выборгского района, а также приостановка губернатором Александром Дрозденко начисления платы за вывоз мусора для частного сектора до результатов проверки деятельности управляющей компании, необоснованно выставившей счета, и многие другие.