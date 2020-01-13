Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам: с бизнесмена требуют 500 тысяч евро издержек

Окружной суд Хельсинки отказался удовлетворять иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга, поданный к четырем скандинавским банкам, отказавшим ему в обслуживании из-за введения против принадлежащих ему компаний санкций США, делится Bloomberg.

Кроме того, суд заставил предпринимателя, имеющего гражданство Финляндии, оплатить судебные издержки финансовых организаций в размере 530 тысяч евро.

Дальнейшая кооперация с пребывающим под санкциями Ротенбергом, напомнили в инстанции, может привести к значительным финансовым рискам.

Бизнесмен направил иск в октябре 2018 года. Он намеревался оспорить запрет на обслуживание своих счетов в скандинавских банках Nordea, Danske Bank и Svenska Handelsbanken.

Добавим, братья Аркадий и Борис Ротенберги попали под санкции США и Евросоюза в 2014 году. Компании, подведомственные предпринимателям, занимались возведением Крымского моста.