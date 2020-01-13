Экс-министр строительства Карелии не признает вину по делу о мошенничестве

Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец отказался признать вину по делу о мошенничестве на 4,7 млн рублей, передает ТАСС.

В Петрозаводском горсуде прошло первое слушание по его делу. «На текущий момент [вину] я не признаю и не подтверждаю. Прошу вернуться к этому вопросу после того, как мы выслушаем свидетелей обвинения», - сказал Матвиец.

По версии следствия, Матвиец, будучи гендиректором теплоснабжающей компании ООО «Карелэнергоресурс», через петербургскую ООО «ЛесОптТорг» незаконно вернул в общей сложности на счета КЭР НДС, чем причинил ущерб на сумму около 4,7 млн рублей. Следствие считает, что в бухгалтерские документы и налоговые декларации внесли ложные сведения об оказании услуг по приобретению дров для котельных в Карелии.

Матвиец был гендиректором КЭР с 2013 года, в 2016-2017 годах был министром строительства Карелии. В 2018 году он стал вице-президентом торгово-промышленной палаты Ленобласти.