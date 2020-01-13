Якутский шаман-"изгонитель Путина" намерен в очередной раз покорить Кремль весной

Якутский шаман Александр Габышев в очередной раз собрался дойти пешком до российской столицы, намереваясь всё же попробовать "изгнать" Владимира Путина из Кремля. Сейчас он набирает команду - об этом и оповестил подписчиков на своем YouTube-канале.

"Поход запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от решений судебных властей. Я подчиняюсь только законам Бога. Он сказал в марте, значит - в марте", - сообщил религиозный деятель.

Шаман подчеркнул, что он и его соратники намереваются идти "только мирным путем", равно как и "демон будет изгнан мирными методами". Оружие с собой иметь в походе недопустимо.

Последний раз Габышева задержали 10 декабря на федеральной трассе в Якутии после очередной попытки покорить столицу. После этого, в конце декабря, с него сняли подписку о невыезде.