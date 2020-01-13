Суд ликвидировал фонд помощи сиротам, потративший 45 млн рублей на храмы, а не детей

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода лишил регистрации местный фонд "Улыбка ребенка", который потратил 45 млн рублей пожертвований на нужды православного храма. На решение, принятое инстанцией еще 12 ноября 2019 года, обратило внимание издание "В городе N".

Суд выяснил, что фонд "осуществлял деятельность, противоречащую уставным целям", а именно не оказывал поддержку, социальную реабилитацию и адаптацию детей-сирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

45 млн рублей пожертвований ушли на реставрацию и ремонт храмов Преображения Господня и Спасо-Преображенского, часовни Архангела Михаила, а также на "оборудование классов для лекций по духовному развитию", "закупку литературы". Более того, на данные средства приобрели стиральную машинку, музыкальную систему, бензин.

Изначально лишить регистрации фонд попросил Минюст после плановой проверки.