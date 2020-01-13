"Эковахта по Северному Кавказу" добилась отмены штрафа за публикацию интервью своего главы

Суд в Краснодаре отменил решение мирового суда о назначении штрафа «Экологической вахте по Северному Кавказу» за видеозапись интервью руководителя в группе «МБХ медиа», передает «Коммерсантъ».

В октябре 2019 года мировой суд оштрафовал организацию на 60 тысяч рублей по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Поводом стало видеозапись интервью координатора «Эковахты» Андрея Рудомахи нескольким СМИ, в том числе «МБХ медиа». Региональная группа издания опубликовала видео в Facebook.

Адвокат Михаил Беньяш пояснил, что правоохранители приложили к материалам дела экспертное заключение о взаимосвязи между «МБХ медиа» и «Открытой Россией». Это заключение было составлено в связи с другим административным делом. На этом основании Рудомаху оштрафовали на 30 тысяч рублей по ст. 20.33 КоАП, а затем дело возбудили против организации.

Адвокат в жалобе указал, что «Эковахта» не отвечает за публикацию интервью координатора, к тому же дело рассматривалось с нарушением подсудности. «ЭВСК зарегистрирована в республике Адыгея», - пояснил Беньяш.