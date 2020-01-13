Суд оправдал активиста "бессрочки", задержанного после акции с "надгробием Путина"

Суд полностью оправдал активиста «бессрочного протеста» Романа Ивера, которого с применением силы задержали после акции с «надгробием Путина», сообщил в Facebook правозащитник Динар Идрисов.

Ивера и двух других активистов задержали 5 апреля 2019 года. В отношении него были составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических веществ) и ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Оба дела после обжалований были прекращены, сообщил Идрисов.

В апреле полицейские также задержали активистов «бессрочки» и «АгитРоссии». Поводом стала акция с установкой «надгробия» у Исаакиевского собора с именем президента Владимира Путина.