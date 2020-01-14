Единоросс Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил обязать домохозяек платить налоги, подобно самозанятым, передает «Росбалт».

По словам депутата, Минтруд «не может найти» 28 млн человек, которые могли бы быть налогоплательщиками. По его мнению, закон о самозанятых не поможет вывести из тени всех.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» - задался вопросом Вострецов.

По его мнению, из-за того, что «треть населения не платит налоги», у врачей и учителей маленькие зарплаты. Вострецов считает, что в России следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но при этом заставить платить налоги всех.

«Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счет. Это не государство, а вакханалия какая-то», - заявил депутат.

Если заставить население нести ответственность за уплату налогов, тогда «в казну потекут триллионы рублей», убежден Вострецов. «И указы президента тогда, может, будут выполнять, и безработных на биржу труда устроят, и бомжам помогут. И малый и средний бизнес можно драконовскими налогами не облагать. И не нужно форумов и заседаний — и без них проблемы можно решить», - считает он.

В 2018 году Вострецов предлагал штрафовать семьи, в которых несовершеннолетние дети ходят на несанкционированные митинги, а при повторении ситуации – лишать родительских прав.