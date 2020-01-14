18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:58

Единоросс Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги

фото ЗакС политика Единоросс Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил обязать домохозяек платить налоги, подобно самозанятым, передает «Росбалт».

По словам депутата, Минтруд «не может найти» 28 млн человек, которые могли бы быть налогоплательщиками. По его мнению, закон о самозанятых не поможет вывести из тени всех.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» - задался вопросом Вострецов.

По его мнению, из-за того, что «треть населения не платит налоги», у врачей и учителей маленькие зарплаты. Вострецов считает, что в России следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но при этом заставить платить налоги всех.

«Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счет. Это не государство, а вакханалия какая-то», - заявил депутат.

Если заставить население нести ответственность за уплату налогов, тогда «в казну потекут триллионы рублей», убежден Вострецов. «И указы президента тогда, может, будут выполнять, и безработных на биржу труда устроят, и бомжам помогут. И малый и средний бизнес можно драконовскими налогами не облагать. И не нужно форумов и заседаний — и без них проблемы можно решить», - считает он.

В 2018 году Вострецов предлагал штрафовать семьи, в которых несовершеннолетние дети ходят на несанкционированные митинги, а при повторении ситуации – лишать родительских прав.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:40 Активисты Центрального района возмущены хостелом во дворе администрации

19:02 В Ленобласти молодые семьи получат 110 млн рублей на новое жилье

18:51 Депутат Госдумы объяснил теплую зиму в России климатическим оружием США

18:35 Бывший активист "Открытой России" учредил новую партию

18:18 ЕСПЧ присудил компенсации за арест нацболам, ворвавшимся в ЗакС в 2006 году

18:11 "Водоканал" ответил на претензии антимонопольщиков

17:47 Осужденный экс-полковник Захарченко избил заключенного в колонии

17:37 В Москве согласовали шествие памяти Маркелова и Бабуровой

17:21 На месте кинотеатра "Балканы" возвели 26-этажку

17:18 ГИК увеличивает число ТИКов после претензий к муниципальным выборам в Петербурге

16:46 Гудков: При этом режиме не может быть ни перемен, ни Партии перемен

16:29 Муниципал: Экс-помощницу Милонова обязали выплатить судебные издержки по иску об "Умном голосовании"

16:14 Жириновского не устраивает продолжительность российского гимна

15:59 Путин наградил главу петербургского УФАС орденом "За заслуги перед Отечеством"

15:34 Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru