Российские банки отклонили большинство заявок на кредит в 2019 году

Российские банки в 2019 году одобрили только 36,9% от общего числа заявок росссиян на различные виды кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Самое заметное снижение этого показателя наблюдалось перед новогодними праздниками: в это время традиционно россияне берут кредит чаще. В декабре были подтверждены 32,2% заявок: это минимальное значение с 2017 года.

Чаще всего банки в 2019 году одобряли россиянам ипотеку: 65,6% обращений. С меньшей охотой банки стали выдавать автокредиты: здесь показатель упал на 7,2 п.п. до 43,5%.

В НБКИ пояснили, что банки стали осторожнее из-за действий Центробанка и из-за низкого роста доходов населения. Так, с 1 октября ЦБ требует от банков и микрофинансовых организаций рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тысяч рублей.