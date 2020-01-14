18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:20

Шлосберг исключил возможность тактического союза с Грудининым

фото ЗакС политика Шлосберг исключил возможность тактического союза с Грудининым

Лидер псковского "Яблока" и член политсовета партии Лев Шлосберг, отвечая на вопросы зрителей своего YouTube-канала, выступил с однозначным и категоричным заявлением относительно потенциального альянса с политиком Павлом Грудининым и командой его сторонников. Гипотетический союз с директором совхоза имени Ленина, о котором говорится в вопросе, для единомышленников Шлосберга не может быть приемлем ни в какое время и ни при каких обстоятельствах.

"Никак, это невозможно. Объединяться с человеком, исповедующим сталинизм, стоящим с портретом душегуба, людоеда Сталина невозможно. Это самоубийство - и политическое, и потом, возможно, и физическое", - отрезал Шлосберг.

Вместе с тем в том же стриме "яблочник" посетовал на то, что, по слухам, Кремль готовит к думским выборам 2021 года создание спойлерских партий на либеральном фланге с привлечением медийных лиц. Это, по признанию демократа, сильно осложнит жизнь его однопартийцам и уменьшит их шансы на прохождение в федеральный парламент: "было одно "Яблоко" - станет шестнадцать "яблок".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:40 Активисты Центрального района возмущены хостелом во дворе администрации

19:02 В Ленобласти молодые семьи получат 110 млн рублей на новое жилье

18:51 Депутат Госдумы объяснил теплую зиму в России климатическим оружием США

18:35 Бывший активист "Открытой России" учредил новую партию

18:18 ЕСПЧ присудил компенсации за арест нацболам, ворвавшимся в ЗакС в 2006 году

18:11 "Водоканал" ответил на претензии антимонопольщиков

17:47 Осужденный экс-полковник Захарченко избил заключенного в колонии

17:37 В Москве согласовали шествие памяти Маркелова и Бабуровой

17:21 На месте кинотеатра "Балканы" возвели 26-этажку

17:18 ГИК увеличивает число ТИКов после претензий к муниципальным выборам в Петербурге

16:46 Гудков: При этом режиме не может быть ни перемен, ни Партии перемен

16:29 Муниципал: Экс-помощницу Милонова обязали выплатить судебные издержки по иску об "Умном голосовании"

16:14 Жириновского не устраивает продолжительность российского гимна

15:59 Путин наградил главу петербургского УФАС орденом "За заслуги перед Отечеством"

15:34 Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru