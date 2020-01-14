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11:33

СМИ: Расследовать стрельбу у ФСБ на Лубянке поручили генералу, который вел дело Тесака

фото ЗакС политика СМИ: Расследовать стрельбу у ФСБ на Лубянке поручили генералу, который вел дело Тесака

Расследование дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке возглавил генерал-майор Улади Уладиев, который вел расследования дела Тесака и гибели детей на Сямозере в Карелии, пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование дела Уладиеву поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 12 декабря 2019 года Уладиев получил звание генерал-майора юстиции, это его первое дело в новом статусе, говорят источники. До этого он работал в должности старшего следователя по особо важным делам при председателе СК.

Уладиев возглавлял следственную группу по одному из дел неонациста Максима Марцинкевича (Тесак). Дело касалось нападений на наркоторговцев с применением электрошокеров, газовых баллончиков и металлических дубинок. По меньшей мере, один человек погиб. Тесак, уже находясь в колонии, по этому делу был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Также Уладиев был старшим следователем по делу о гибели 14 детей на Сямозере. Он же расследовал дело бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, которого обвинили в коррупции: Гайзера приговорили к 11 годам колонии.

Стрельбу у здания ФСБ на Лубянке открыл житель Подмосковья Евгений Манюров вечером 19 декабря. Погибли два человека, пять получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

В январе стало известно, что из ФСБ уволили ряд служащих за то, что они снимали нападение на мобильные телефоны и некоторые записи передавали СМИ. По словам источника, были уволены «силовики с хорошими должностями».

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