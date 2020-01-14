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12:11

Кабмин не поддержал идею выборов депутатов в Москве и Петербурге только по спискам или смешанно

фото ЗакС политика Кабмин не поддержал идею выборов депутатов в Москве и Петербурге только по спискам или смешанно

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об отмене нормы, позволяющей в Москве и Петербурге проводить выборы в парламенты не по смешанной или списочной системе, передает ТАСС.

Соглано законодательству, не менее 25% мандатов депутатов в заксобраниях регионов распределяются между партийными списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков. Это правило не распространяется на парламенты Москвы и Петербурга. В Мосгордуму выборы проходят по одномандатным округам, а в Заксобрание Петербурга – по партийным спискам.

Сенатор, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предложил изменить это. По его мнению, возможность для двух городов избегать распределения четверти мандатов между партийными списками введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований.

Кабмин в проекте отзыва заявил, что положение о пропорциональной составляющей на выборах в региональные парламенты «предоставляет законодателю субъекта РФ право самостоятельно определять порядок формирования» своего органа власти, устанавливая или пропорциональную, или пропорционально-мажоритарную избирательную систему. Предлагаемое Лукиным изменение «препятствует обеспечению в полном объеме гарантий избирательных прав граждан и сужает возможности законодателей этих субъектов РФ в выборе и установлении избирательной системы, наиболее соответствующей конкретным местным условиям, особенностям социального и политического развития регионов», сочли в правительстве.

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