Ройзман: Амнистия к 75-летию Победы обезоружила бы оппозицию

Законопроект о масштабной амнистии к 75-летию Дня Победы, внесенный накануне в Государственную думу, расценил как целесообразный политический шаг общественный деятель Евгений Ройзман. По его мнению, в случае, если исполнительная власть одобрит инициативу, то в плюсе останутся и осужденные, и сама власть. Впрочем, по его предположению, будут и проигравшие.

"Это был бы красивый человеческий ход – сделать большую серьезную амнистию и освободить хотя бы тех людей, которые сидят не за что. И, если хватит мудрости, если хватит мужества у власти это сделать, это будет сильно. Если власть демонстрирует вот такое великодушие, то она обезоруживает очень многих своих оппонентов", - заметил он в авторской радиопрограмме.

Из тех, кто уехал в места лишения свободы по итогам прошлогодних акций протеста, под законопроект подпадает только отправившийся в колонию по "дадинской статье" 212.1 УК Константин Котов - за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он, по мнению Ройзмана, сидит не просто ни за что, а "вообще ни за что". В идеале, считает политик, не следовало бы ограничиваться только Котовым - "там всех можно освобождать".

"Демонстрировать злобность, мелкость, злопамятность – ну власти великой державы как бы это не личит", - уверен экс-мэр Екатеринбурга.

Действие амнистии не будет распространяться на лиц, отбывающих сроки за умышленные убийства, экстремизм, терроризм, захват заложников и другие особо тяжкие преступления.