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12:47

Единоросс Киселева попросила Беглова не строить мусороперерабатывающие предприятия под Колпино

фото ЗакС политика Единоросс Киселева попросила Беглова не строить мусороперерабатывающие предприятия под Колпино

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Елена Киселева обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не допустить строительства двух мусороперерабатывающих предприятий в Колпинском районе. Документ парламентарий опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

По словам Киселевой, к ней поступили десятки обращений от «встревоженных земляков», в том числе ветеранов, которых «всколыхнул» информационный «вброс» о планах размещения мусороперерабатывающих предприятий в поселках Петро-Славянка и Саперный.

«Согласно опубликованной Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга информации, два из четырех мусороперерабатывающих комплексов планируются к строительству на территории Колпинского района Санкт-Петербурга. Таким образом, на территории района, площадь которого составляет лишь 7,2% от общей городской площади, планируется разместить 50% мусороперерабатывающих комплексов Санкт-Петербурга», - написала единоросс.

Также Киселева обратила внимание главы города, что, по информации, опубликованной на сайте комитета, невозможно понять, какими будут мусорные заводы, как их деятельность повлияет на экологическую обстановку в районе и почему их хотят возвести вблизи жилых домов.

О планах строительства четырех мусороперерабатывающих предприятий в Петербурге стало известно в декабре, после того как комитет по благоустройству опубликовал проект территориальной схемы обращения с отходами. Помимо Петро-Славянки и Саперного аналогичные комплексы планируется возвести в поселке Левашово, а также на границе Петергофа и Ломоносова. Общественное обсуждение проекта территориальной схемы продлится до 7 февраля включительно.

Ранее митинги против планов строительства мусороперерабатывающего предприятия состоялись в Петергофе и Ломоносове. На них помимо местных жителей и оппозиционных активистов выступил депутат Заксобрания и член «Единой России» Михаил Барышников.

Отметим, что в середине декабря Госдума окончательно приняла законопроект, приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке. Ранее депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова предлагала коллегам обратиться по этому вопросу к премьер-министру Дмитрию Медведеву, однако фракция «Единая Россия» не захотела даже обсуждать этот вопрос на заседании петербургского парламента.  


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