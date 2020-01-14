Единоросс Киселева попросила Беглова не строить мусороперерабатывающие предприятия под Колпино

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Елена Киселева обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не допустить строительства двух мусороперерабатывающих предприятий в Колпинском районе. Документ парламентарий опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

По словам Киселевой, к ней поступили десятки обращений от «встревоженных земляков», в том числе ветеранов, которых «всколыхнул» информационный «вброс» о планах размещения мусороперерабатывающих предприятий в поселках Петро-Славянка и Саперный.

«Согласно опубликованной Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга информации, два из четырех мусороперерабатывающих комплексов планируются к строительству на территории Колпинского района Санкт-Петербурга. Таким образом, на территории района, площадь которого составляет лишь 7,2% от общей городской площади, планируется разместить 50% мусороперерабатывающих комплексов Санкт-Петербурга», - написала единоросс.

Также Киселева обратила внимание главы города, что, по информации, опубликованной на сайте комитета, невозможно понять, какими будут мусорные заводы, как их деятельность повлияет на экологическую обстановку в районе и почему их хотят возвести вблизи жилых домов.

О планах строительства четырех мусороперерабатывающих предприятий в Петербурге стало известно в декабре, после того как комитет по благоустройству опубликовал проект территориальной схемы обращения с отходами. Помимо Петро-Славянки и Саперного аналогичные комплексы планируется возвести в поселке Левашово, а также на границе Петергофа и Ломоносова. Общественное обсуждение проекта территориальной схемы продлится до 7 февраля включительно.

Ранее митинги против планов строительства мусороперерабатывающего предприятия состоялись в Петергофе и Ломоносове. На них помимо местных жителей и оппозиционных активистов выступил депутат Заксобрания и член «Единой России» Михаил Барышников.

Отметим, что в середине декабря Госдума окончательно приняла законопроект, приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке. Ранее депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова предлагала коллегам обратиться по этому вопросу к премьер-министру Дмитрию Медведеву, однако фракция «Единая Россия» не захотела даже обсуждать этот вопрос на заседании петербургского парламента.

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