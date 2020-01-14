ЕСПЧ не признал "второе дело ЮКОСа" политическим

Европейский суд по правам человека не признал «второе дело ЮКОСа» в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева политически мотивированным, решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Дело касалось обвинений в отмывании денег и хищении нефти. Заявители в жалобе указывали, что считают дело политическим. При этом ЕСПЧ признал, что были нарушены права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство и уважение частной и семейной жизни.

Суд не стал назначать компенсацию по этому разбирательству. По мнению ЕСПЧ, установление нарушений – это достаточная справедливая компенсация морального вреда.

Ходорковский и Лебедев по «второму делу ЮКОСа» были приговорены к 14 годам колонии в 2010 году, позже срок снизили до 11 лет. К тому времени они уже были в тюрьме: в 2005-м их приговорили к 9 годам. Ходорковский вышел из тюрьмы в 2013 году после помилования президентом Владимиром Путиным.