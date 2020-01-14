Предстоящая весна в России обещает быть теплой

Синоптики из центра погоды "Фобос" прогнозируют повышенную температуру в течение грядущей весны, о чем РБК рассказал ведущий специалист центра Евгений Тишковец. При этом так же они характеризуют и зиму, которая формально сейчас находится на своем "экваторе".

"Скорее всего, настоящей зимы в этом году уже не будет. Температуры останутся достаточно высокими: в январе будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4 градуса", - предрек эксперт.

Отразится такой расклад, по его словам, и на количестве снега, которого, по меркам зимы, будет непривычно мало: более-менее снежным временем обещает быть февраль.

Так называемая климатическая весна, если верить синоптикам, установится в России уже в марте. Тогда же температурная норма будет превышена на 3-4 градуса.

"В апреле — на 1–2 градуса, мае — на 1 градус. То есть аномалия будет плавно сокращаться", - пообещал Тишковец.

Отметим, что в январе в Петербурге на фоне "плюсовой" и бесснежной зимы зацвело два вида цветов - примула и весенник.