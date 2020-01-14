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13:12

Верховный суд приостановил деятельность Партии перемен

фото ЗакС политика Верховный суд приостановил деятельность Партии перемен

Верховный суд приостановил деятельность партии Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива» на три месяца, сообщил Гудков в Facebook.

В качестве аргумента в суде Минюст привел то, что у партии нет председателя. При этом ведомство отказывало в регистрации Гудкова председателем, ссылаясь на недочеты в поданных документах. Это же становилось основанием для отказа в переименовании в Партию перемен и изменении устава.

«Гражданскую инициативу» в Партию перемен пытаются переименовать с лета 2018 года, когда Гудков возглавил ее. В совет партии вошли 15 человек, в том числе Ксения Собчак, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов и другие.

Иск о приостановке деятельности партии Минюст подал в ноябре.

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