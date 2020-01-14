Пожар на НПЗ "Лукойла" в Коми обернулся уголовным делом

Управление Следственного комитета по Коми возбудило уголовное дело после пожара на ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

Инцидент произошел 9 января. По версии следствия, на территории завода загорелись нефтепродукты из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате один из работников получил тяжелую травму, предприятию причинен ущерб на 12 млн рублей.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба). Следователи допрашивают руководителей и сотрудников предприятия.

Управление МЧС по Коми сообщало, что из-за пожара произошла утечка из-за деформации емкостей с нефтепродуктами. Возгорание ликвидировали к ночи 10 января.