Четырбок пообещал рассказывать о закулисье Мариинского дворца

Председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок во вторник, 14 января, в своем Telegram-канале пообещал чаще общаться со своими подписчиками в видеоформате.

«Уже завтра пройдёт первое в 2020 году заседание петербургского ЗакСобрания. И этот новый сезон я решил начать в новом формате: теперь на моей странице – ещё больше интересных видео, причём не только о выполненной работе и разработанных законопроектах, но и из закулисья Мариинского дворца», - написал депутат.

В первом ролике нового сезона Четырбок идет к своему рабочему месту в ЗакСе, поздравляет всех с прошедшими праздниками и обещает для своих подписчиков видеоотчеты о своей работе.

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