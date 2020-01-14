Беглов замкнул тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров в 2019 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам 2019 года, в котором его избрали на эту должность, стал одним из самых цитируемых глав субъектов РФ, ведущих блоги: он финишировал третьим. Первые два места традиционно достались московскому мэру Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову. Беглов в тройку победителей буквально ворвался, потеснив руководителя республики Крыма Сергея Аксенова, который оказался третьим год назад. Между ними сохранил неизменным свое четвертое место губернатор Подмосковья Сергей Аксенов.

Проводившая исследование компания "Медиалогия" выделяет среди событий, принесших успех и читаемость петербургскому начальнику, главным образом его обещание построить семь станций метрополитена в ближайшие пять лет. Кроме того, интересом у читателей пользовался его пост, посвященный капитальному ремонту Банковского моста и необычным находкам в ходе реконструкции.

В ноябре Беглов занял всего лишь 11 строчку в общем зачете.

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