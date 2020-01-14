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15:34

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

фото ЗакС политика Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

Следствие признало корреспондента «Медузы» Ивана Голунова потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий, сообщил Голунов в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, его вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января. Накануне СК официально уведомил Голунова о возбуждении дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) в отношении полицейских, задержавших его летом 2019 года.

Согласно постановлению, дело было возбуждено 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил о возбуждении этого дела. Случилось это спустя полгода после того, как следствие признало, что журналисту пытались подкинуть наркотики. До возбуждения дела Голунов подавал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК при расследовании, однако суд ее отклонил. Тогда же выяснилось, что материалы проверки по делу засекречены.

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