Путин наградил главу петербургского УФАС орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил руководителя управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили представители петербургского УФАС.

Указ датирован 27 декабря. Орден Владимирову присужден за заслуги в обеспечении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Владимиров возглавляет петербургское УФАС с 2013 года. Перед этим он на протяжении пяти лет был руководителем ленинградского УФАС, преподавателем ряда вузов Москвы и Петербурга. В 2000-х годах был помощником нынешнего главы ФАС Игоря Артемьева – в то время депутата Госдумы третьего созыва.

Ранее УФАС усмотрело нарушение конкуренции в контрактах ГУП «Водоканал» на ремонт и реконструкцию канализационных сетей.