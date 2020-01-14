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15:59

Путин наградил главу петербургского УФАС орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил главу петербургского УФАС орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил руководителя управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили представители петербургского УФАС.

Указ датирован 27 декабря. Орден Владимирову присужден за заслуги в обеспечении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Владимиров возглавляет петербургское УФАС с 2013 года. Перед этим он на протяжении пяти лет был руководителем ленинградского УФАС, преподавателем ряда вузов Москвы и Петербурга. В 2000-х годах был помощником нынешнего главы ФАС Игоря Артемьева – в то время депутата Госдумы третьего созыва.

Ранее УФАС усмотрело нарушение конкуренции в контрактах ГУП «Водоканал» на ремонт и реконструкцию канализационных сетей.

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