Жириновского не устраивает продолжительность российского гимна

На первом после зимних каникул пленарном заседании Государственной думы исполнение российского гимна утомило бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как следует из его высказываний, с предметной критикой он выступает не впервые.

"Я настаиваю, еще раз прошу комитет [по госстроительству и законодательству] Крашенинникова: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева - это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", - приводит слова политика РИА "Новости".

Музыку советского гимна, написанную Александром Александровым, в 2000 году вернул в качестве музыки для официального гимна Российской Федерации президент Владимир Путин. В "перерыве", при Борисе Ельцине, одним из государственных символов служила мелодия композитора Михаила Глинки.