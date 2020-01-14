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16:29

Экс-помощницу Милонова обязали выплатить судебные издержки по иску об "Умном голосовании"

фото ЗакС политика Экс-помощницу Милонова обязали выплатить судебные издержки по иску об "Умном голосовании"

Смольнинский суд Петербурга взыскал с бывшей помощницы депутата Виталия Милонова, дочери главы местной администрации МО «Смольнинское» Анастасии Колб судебные издержки в пользу муниципальных депутатов, участвовавших в процессе по ее иску об отмене итогов выборов, передает «Фонтанка.ру».

Суд обязал Колб выплатить 17 тысяч и 3 тысячи 750 рублей в пользу Радислава Полуйкова и Вячеслава Захарова соответственно. Они выступали в процессе в качестве заинтересованных лиц.

Колб добивалась в суде отмены итогов выборов в МО «Смольнинское». По ее мнению, оппозиция в этом округе победила исключительно благодаря проекту «Умное голосование», и она считала его инструментом манипуляции общественным мнением. ЗАКС.Ру подробно освещал этот процесс.

Колб проиграла суд. Ранее ее обязали выплатить 25 тысяч рублей судебных издержек муниципальному депутату Диане Серой. Колб в ответ подала возражение, в котором попросила признать ее малоимущей и освободить от необходимости выплаты.


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