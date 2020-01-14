В Москве согласовали шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Мэрия Москвы согласовала на 19 января шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает «Новая газета».

Акция начнется в 14:30. Участники пройдут по пешеходной зоне Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров до входа на станцию метро «Кропоткинская». В последней точке, свернув баннеры и плакаты, они возложат цветы к дому №1 по улице Пречистенка – на этом месте убили Маркелова и Бабурову.

В Петербурге власти аналогичную акцию пока не согласовывают. Организаторы заявили, что, несмотря на отказ Смольного, акцию все равно собираются провести. Смольный ежегодно отказывается ее согласовывать.

Маркелов защищал антифашистов в судах, Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». Их застрелил в центре Москвы член националистической группировки БОРН Никита Тихонов 19 января 2009 года. Его приговорили к пожизненному заключению, его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет колонии.