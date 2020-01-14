Осужденный экс-полковник Захарченко избил заключенного в колонии

Скандально известный экс-полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий длительный срок заключения в мордовской колонии за получение особо крупных взяток, стал фигурантом нового скандала. Находясь в конфликтных отношениях с другим зэком, он затеял с ним драку, в ходе которой, как пишет РИА "Новости" на местное управление ФСИН, избил оппонента кулаками и головой по лицу.

"Проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - рассказали журналистам в исправительном учреждении.

Захарченко прославился тем, что при задержании в его квартире нашли наличными 124 млн долларов, около 1,5 млн евро и более 340 млн рублей. О происхождении денег широкой общественности до сих пор мало что рассказали. 1 декабря 2017 года все средства Захарченко были перечислены в федеральный бюджет.

Бывшему полицейскому присудили 12,5 лет строгого режима и штраф в размере 118 млн рублей.