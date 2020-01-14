"Водоканал" ответил на претензии антимонопольщиков

На претензии петербургского УФАС к заключению и исполнению некоторых контрактов поспешили ответить на своем сайте представители ГУП "Водоканал".

Прежде всего, подчеркивается, что основанием для придирок и обвинений в нарушении конкуренции стали контракты, которые датируются 2016-2017 годами - то есть, при предыдущем руководстве.

Учитывая то, что подрядчик - ЗАО "Проектное агентство" - разорился, в ГУП утверждают, что через суд добиваются возврата 359 млн рублей. С одним из главных тезисов - о саботаже работ "Проектным агентством" - в "Водоконале" не спорят.

"Не были выполнены важные для Санкт-Петербурга проекты: строительство наружной канализации по Северному проезду в поселке Металлострой, реконструкция канализационной насосной станции №6 на Октябрьской набережной и т.д.", - говорится в сообщении.

Чиновники утверждают, что по данным адресам все договоры аннулированы и что для выполнения работ удалось найти других подрядчиков.

Вместе с тем, в "Водоканале" отмечают важность начавшейся в прошлом году ревизии расходных договоров, доставшихся от предыдущего руководства. Благодаря ей, считают в руководстве ГУП, стало возможным экономить.

"Уже в 2019 году горожанам и предприятиям удалось сэкономить 700 млн рублей на оплате услуг по водоснабжению и водоотведению", - гласит текст сообщения.

К концу 2020 года эта сумма должна достигнуть 2,5 млрд рублей.