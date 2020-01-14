Бывший активист "Открытой России" учредил новую партию

Липецкий политик Олег Хомутинников, ранее замеченный в связях с организацией Михаила Ходорковского "Открытая Россия" и партией ПАРНАС, основал новое политическое движение - Федеративную партию, о чем оповестил читателей своего Telegram-канала. Процедура регистрации партии стартовала.

Карьера Хомутинникова примечательна тем, что в 2016 году он прошел в совет депутатов Липецкой области от ЛДПР, но впоследствии "жириновцы" отчислили его из своих рядов за сотрудничество со структурами Ходорковского.

Как сообщают "Открытые медиа", на прошлогодних выборах регионального губернатора, куда Хомутинникова не допустили из-за недостатка подписей, его кандидатуру поддерживал политик Дмитрий Гудков.

Судя по каналу Хомутинникова, особенность его движения состоит в ориентации на регионы: "Россия — это регионы. Москва Москвой, но без нас страны нет".

Ожидается, что у Федеративной партии появятся десятки отделений в разных субъектах федерации. Соратники Хомутинникова Сергей Носов и Владимир Жилкин раньше, как и он сам, имели отношение к "Открытой России".