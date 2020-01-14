Активисты Центрального района возмущены хостелом во дворе администрации

Активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", проинспектировали двор, соединяющий здание районной администрации на Невском проспекте с домом по Исполкомской улице. Увиденное их не обрадовало: хостел, самовольно встроенный в прошлом году в цоколь старинного дома по Исполкомской, 5, никуда не делся.

Градозащитники утверждают, что для создания в несущей стене отдельного входа хостельеры не озаботились прохождением таких процедур, как согласование с КГИОП и тем более с жильцами и собственниками квартир. Активисты неприятно удивлены бессилием районных чиновников, под окнами которых происходят, с их точки зрения, вопиющие нарушения.

"Наши депутаты Елена Мишкинис и Виктория Фадеева, которые на выходных пришли на призыв к местным жителям в этот дом, уже привыкли к подобным издевательствам по отношению к нашему наследию. Но даже они не ожидали увидеть целую пачку лживых отписок. Везде тлен и разруха, а также процветание бизнеса, который покрывают своими отписками городские надзорные ведомства", - говорится в новейшем посте.

В заявлении авторы обращаются к главе района Максиму Мейксину, выражая готовность за свой счет залить приямок и прорубленную дверь в цокольный этаж бетоном.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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