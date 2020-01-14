В Казани снова задерживают экоактивистов из несостоявшегося лагеря "Шиес-2"

Лидеров казанского протеста против строительства мусоросжигательного завода задержала полиция, сообщается в паблике активистов "ВКонтакте". Начались задержания с Елены Изотовой: сотрудникам центра по противодействию экстремизму не понравился ее плакат с требованием отставки главы регионального МВД, с которым она встала в одиночный пикет.

Пришедшие поддержать Изотову к отделу полиции также оказались в руках у силовиков. Несмотря на это, напротив полицейского отдела время от времени выходят сменить друг друга активисты с протестным плакатом.

Напомним, что перед Новым годом татарские экозащитники пытались разбить палаточный лагерь под названием "Шиес-2" наподобие коммуны, больше года занимающей окрестности станции Шиес в Архангельской области и тоже борющейся с "мусорной" проблемой. Казанские попытки повторно не увенчались успехом: не в первый раз активистов разогнали.