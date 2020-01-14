Забастовка красносельских депутатов

В городе Красное Село уже пятый месяц не могут выбрать главу. Сначала голоса депутатов местного совета делили два представителя «Единой России». Затем группа муниципалов стала срывать кворум. «Забастовщики» утверждают, что руководивший Красным Селом последние пять Евгений Мареев со своей работой не справился и городу нужен новый управитель. Сам Мареев говорит, что смуту в муниципалитете из-за личной неприязни наводит его предшественник Николай Колошинский.

Период междоусобицы

Выборы главы Красного Села проходили трижды: 26 сентября, 29 октября и 3 декабря. На должность претендовали Евгений Мареев, руководивший пригородом Петербурга в прошлом муниципальном созыве, и впервые избравшийся военный инженер Юрий Голдов. Они шли в совет в одной команде под флагом «Единой России», но затем Голдов примкнул к группе депутатов, пожелавших перемен.

Эта группа объединила выдвинувшихся от КПРФ руководителя спортивно-патриотического клуба «Радогор» Александра Латыпова и врача-ортопеда местной поликлиники Андрея Григорьева, работающую администратором в Красносельской школе искусств самовыдвиженку Ольгу Воронину, а также пенсионера Николая Колошинского, руководившего Красным Селом до Мареева. Колошинский, Латыпов и Григорьев в прошлом тоже состояли в «Единой России». Первый покинул партию в 2014 году после конфликта с бывшим главой района и нынешним депутатом ЗакСа Евгением Никольским, двое других - незадолго до последних муниципальных выборов.

Действующего главу поддержали его однопартийцы: экс-заместитель главы муниципалитета Сергей Якунин, председатель правления ТСЖ «Красное Село» Николай Коломиец и владелец Красносельского рынка Александр Ентель. Также за Мареева голосовала избравшаяся от «Справедливой России» директор благотворительного фонда «С любовью в сердце» Наталья Любимова.

Со счетом пять-пять закончились первые три попытки выбрать руководителя. Во второй половине декабря расстановка сил начала меняться. На заседании 19 декабря совет принимал бюджет. У оппозиционеров к документу оказалось множество претензий: слишком много трат на развлечения, новые детские площадки и содержание щебеночных дорог. Вся группа Колошинского воздержалась по проекту, но Голдов решил солидаризироваться со своими однопартийцами и проголосовал «за». Оставшаяся в меньшинстве группа депутатов покинула заседание совета. На следующее заседание, 10 января, четверка не явилась. Пятерым единороссам и Любимовой для выбора главы не хватило кворума: необходимо присутствие 2/3 совета, то есть минимум семерых депутатов.

По словам депутата Ворониной, Голдов сообщил о своем решении сдаться накануне заседания.

- Он нам стал объяснять, что все тянется, никакого прогресса нет, а нам нужен глава. Ну и что, что нам нужен глава? Мы же не просто хотим главу, у нас есть позиция, - удивляется Воронина.

Голдов избирался в муниципальный совет от поселка Хвойный, в котором проживает. 11 декабря, то есть примерно за неделю до заседания, на котором он перешел на сторону Мареева, в группе «ВКонтакте» «Хвойный гаражи» появилась фотография объявления о готовящемся демонтаже гаражей. Администрация Красносельского района расценила их как самовольные элементы благоустройства. Городская газета «Новый Красносел» уточнила, что сносу подлежали гаражи офицеров, в том числе и Голдова. Издание намекнуло на связь этого события с конфликтом в муниципалитете и заявило, что военному офицеру предложили должность заместителя при главе Марееве. Дозвониться до самого Голдова ЗАКС.Ру не удалось. Версии о предложенной должности придерживается и мундеп Колошинский, который считает, что еще не факт, что его коллегу все-таки изберут замом.

- Здравый смысл у кого-то побеждает, - прокомментировал решение Голдова Мареев.

«Нас, наверное, додавят»

Группа Колошинского утверждает, что Мареев за пять лет прошлого созыва «не проявил себя хорошим руководителем» и не заслужил необходимого авторитета среди жителей города.

- В результате отсутствия контроля за местной администрацией постоянно допускается неэффективное расходование финансовых средств при исполнении местного бюджета, - перечисляет Колошинский.

Его коллеге Ворониной также не нравится обстановка на муниципальных заседаниях и во время отчетов главы Красного Села. По ее словам, в пятом созыве отчет об исполнении бюджета проходил формально, а предложения оппозиции просто не слушали:

- Ни одно из наших предложений, никакая критика не проходили, в том числе по бюджету. Нас обрывали постоянно, нагло не давали нам говорить. Как я могу работать с таким человеком как с главой?

Помимо распределения бюджетных средств и пренебрежения к мнению оппозиции, у несогласных депутатов есть вопросы к благоустройству и отстаиванию интересов Красного Села на городском уровне. Мареев как глава муниципального образования ничего не продвигал, утверждает Воронина.

В другом лагере уверяют, что проблемы можно найти везде и всегда, а критики сами не лучше действующей власти.

- Те задания, которые [в прошлом созыве] давали Колошинскому и Латыпову, не выполнялись ими как депутатами. По музеям, по Уставу… За что Колошинский ни брался, ничего не делал. Он работал в основном на том, что он помощник депутата [Законодательного собрания от «Единой России» Михаила] Барышникова и на том, что добивался депутат Барышников… Ни на одном субботнике не был господин Колошинский. Ни он, ни Воронина, - возмутился Мареев.

Глава прошлого созыва убежден, что Колошинский действует из соображений личной неприязни и желания самостоятельно участвовать в управлении городом.

- Там, где Николай Степанович Колошинский, если все идет не по его [желанию], всегда такие дебаты. Мнение Николая Степановича – только он один может навести порядок в Красном Селе, а все остальные – недостойные люди, - полагает Мареев.

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся после позапрошлых муниципальных выборов. Тогда, в 2014 году, Красное Село тоже на три месяца погрузилось в безвластие.

Силы разделились поровну - пять на пять, и Колошинский со своей командой не участвовали в выборах главы, ожидая решения по мандату самовыдвиженца Виктора Смирнова. Этого депутата сняли с регистрации уже после победы на выборах – избирком обнаружил, что Смирнов не указал в сведениях о себе судимость 23-летней давности. Судебные разбирательства длились три месяца. После этого в совете стало на одного депутата меньше. Колошинский с упразднением мандата не согласился, восприняв это как желание районной администрации во что бы то ни стало провести своего человека на должность главы Красного Села.

По мнению пенсионера-самовыдвиженца, принципы у бойкотов 2014 и 2019 годов разные:

- 17 декабря я сдал должность, и Мареев ее принял. Почему в 2014 году это произошло? Потому что незаконно сократили депутатский мандат человека из моей команды, чтобы у нас было меньшинство. Мы тянули, потому что ждали решения суда. Есть разница.

Спустя пять лет он снова утверждает о вмешательстве администрации в муниципальные дела. Колошинский уверяет, что после бойкотов муниципальных заседаний долгий и неприятный разговор на работе был у депутата-медика Андрея Григорьева. Со сложившейся ситуацией в совете он связывает и давление на клуб «Радогор», которым руководит депутат Латыпов. В декабре его обвинили в незаконном занятии помещения и вызывали для дачи показания в ОБЭП.

Депутат Воронина утверждает, что на нее тоже оказывали давление, предлагая пост заместителя главы и срочное решение старой муниципальной проблемы:

- Я уже больше десятка лет борюсь, чтобы людям сделали стометровую дорожку. Эта дорожка не входит в ведомство муниципальное, то есть она принадлежит организации, у которой нет денег. Администрация Красносельского района тоже никак не может эту дорожку сделать, и люди ходят по колено в грязи. Я уже больше двадцати обращений по этому поводу написала… А потом мне звонили, предлагали пост заместителя главы муниципального образования, если я проголосую за Мареева, и обещали тотчас же сделать дорожку, за которую я борюсь. Значит, есть возможность ее сделать, но для этого надо перейти на сторону «Единой России»? Я это расценила как подкуп с их стороны.

Назвать фамилию звонившего Воронина отказалась. Мареев сообщил ЗАКС.Ру, что ничего не знает об этом разговоре и впервые слышит, что самовыдвиженку кто-то хочет видеть его замом.

Решение конфликта

После ухода в лагерь оппонентов Голдова Колошинский видит Воронину лучшим кандидатом на должность главы муниципалитета.

- Она будет все делать для людей, не на коммерческих началах, - отметил депутат.

Колошинский уверяет, что, если утвердят кандидатуру его соратницы, будет готов перейти на должность ее советника на общественных началах. Однако никаких предпосылок к реализации его желания пока нет.

- Как этого добиться? Честно скажу, не знаю, потому что нас, наверное, додавят, - признался бастующий депутат.

Тем не менее, борьбы группа Колошинского не оставляет. На днях они подписались под открытым письмом, которое заканчивается словами:

«Мы предлагаем Марееву Е.М. больше не выдвигать свою кандидатуру на эту должность. Если за четыре месяца его не избрали, то нужно дать такую возможность другим депутатам. Мы хотим, чтобы руководители администрации Красносельского района прислушались к нашему мнению. Мы предлагаем главе администрации района собрать всех депутатов и выслушать аргументы за и против предлагаемых кандидатур. Мы по-прежнему считаем, что на этой должности должен быть человек с новыми взглядами и подходами к работе, способный устранить противостояние среди депутатов и быть достойным руководителем».

Мареев полагает, что, как и пять лет назад, рано или поздно его оппоненты признают свое поражение.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.