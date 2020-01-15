Human Rights Watch: В 2019 году в РФ ухудшилась ситуация с правами человека

За прошедший год в России стало значительно хуже с реализацией основных прав и свобод граждан, следует из доклада правозащитников Human Rights Watch.

Согласно анализу организации, власти РФ продолжили разворачивать кампанию по дискредитации неправительственных организаций, а представители НПО стали чаще подвергаться уголовному преследованию. Например, можно отметить дело "Открытой России".

Любая протестная активность подавлялась - в том числе, силовыми методами.

"Последние семь лет ситуация с правами человека в России демонстрирует негативную динамику. В 2019-м году Кремль усилил репрессии против критиков власти и независимых активистов по всей стране", - полагает Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии.

Кроме того, не смотря на усилия российских правозащитников и обещания властей, по всей стране продолжаются пытки задержанных или уже отбывающих наказание граждан. Усилились "репрессии" в отношении свободы слова.

"Положение правозащитников становилось все более сложным. Власти практиковали фабрикацию обвинений с последующими штрафами или лишением свободы. В то же время не принимались никакие меры, чтобы пресекать нападения и нападки на активистов и привлекать виновных к ответственности", - отмечается в докладе HRW.