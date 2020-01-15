Пытавшего эков в ИК-1 Ярославля сотрудника колонии приговорили к тюремному сроку

Заволжский суд Ярославля отправил на 4 года в колонию экс-замначальника оперативного отделения местной ИК-1 Сергея Ефремова, сознавшегося в пытках заключенного Евгения Макарова и других арестантов, передает "Новая газета".

Суд выяснил, что фсиновец, имея преступный умысел, превысил должностные полномочия и, действуя совместно с группой лиц, применил к Макарову физическую силу.

Во время заседания Ефремов заявил, что Макаров сотрудников колонии провоцировал сам, а он лишь выполнял указания начальства и вообще только "наносил удары ладошкой".

Во время оглашения приговора в зале подсудимого не было.

Напомним, 20 июля 2018 года "Новая газета" выложила жуткое видео о тюремном быте, происходившем в стенах ИК-1 Ярославля. На видео около 10 человек пытками выбивают из Макарова показания. Дело происходило 29 июня 2017 года.

Чуть позже, 23 июля, выяснилось, что участников избиения - 17 человек - отстранили от работы в колонии. Позже над ними начались суды и аресты.

31 июля лично перед Макаровым извинился замдиректора ФСИН Валерий Максименко.