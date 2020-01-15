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11:19

Беглов дал определение “одиноко проживающему гражданину”

фото ЗакС политика Беглов дал определение “одиноко проживающему гражданину”

По инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова социальный кодекс города дополнят определением понятия “одиноко проживающий гражданин”. Соответствующий законопроект региональное Заксобрание приняло в первом чтении в среду, 15 января.

В предложенной редакции документа утверждается, что “одиноко проживающий гражданин - это гражданин, являющийся единственным лицом, имеющим место жительства в жилом помещении”. Определение понадобилось для для исключения “неоднозначного толкования в правоприменительной практике”.

Согласно социальному кодексу Петербурга, определенные категории одиноко проживающих граждан имеют право на бесплатную замену газовых и электрических плит, а также водонагревательных колонок.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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