Среди купивших гражданство Мальты нашли российских бизнесменов и единороссов

В списке иностранцев, которые в 2018 году получили «золотые паспорта» Мальты, обнаружились около десятка полных тезок российских бизнесменов, членов партии «Единая Россия» и бывших депутатов Госдумы, пишет РБК.

Списки лиц, получившие гражданство Мальты, опубликованы на сайте правительства страны. Получить гражданство можно, если вложить 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить 150 тысяч евро в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории.

Среди новых граждан нашли полных тезок владельца сети кофейн «Шоколадница» Александра Колобова, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, топ-менеджеров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, члена политсовета регионального отделения «Единой России» в Калининграде Юрия Находкина. Последний, когда корресподент связался с ним, положил трубку, выслушав вопрос.

Оказались в списке и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его жена. Лисиненко подтвердил, что стал гражданином Мальты в 2018 году, и объяснил это «глобализацией бизнеса». Лисиненко сейчас возглавляет совет директоров чаефасовочной компании «Май». Остальные пока информацию не прокомментировали.

Еврокомиссия в январе 2019 года представила доклад, в котором заключила, что схемы по выдаче «золотых паспортов» создают риски для безопасности Евросоюза. По мнению авторов доклада, среди рисков – отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупции и проникновение организованных преступных группировок на территорию союза.